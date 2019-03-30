"Флорида" победила "Бостон", Дадонов забросил две шайбы

"Флорида" в гостях обыграла "Бостон" со счетом 4:1 в матче регулярного чемпионата НХЛ. "Пантерз" одержали вторую победу кряду, напомним, что команда уже лишилась шансов на попадание в плей-офф. "Бостон" идет вторым в таблице Восточной конференции.

В составе победителей дублем отметился нападающий Евгений Дадонов. Россиянин забросил 27-ю и 28-ю шайбы в сезоне и повторил свой личный рекорд в лиге – 28 голов. Форвард стал второй звездой матча.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Бостон" – "Флорида" – 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)

Голы: Шихан – 9 (Хант, Яндл), 13:37 – 0:1. Дадонов – 27 (Экблад, Юбердо), 15:44 – 0:2. Аккьяри – 6 (Краг, Нордстрем), 33:12 – 1:2. Брауэр – 11 (мен., Матесон), 34:19 – 1:3. Дадонов – 28 (п.в., Юбердо, Барков), 57:41 – 1:4.

Вратари: Раск (57:15 – 57:41) – Луонго.

Штраф: 2 – 4.

Броски: 31 (16+8+7) – 23 (8+6+9).

Наши: – – Дадонов (19.26/3/+2).

30 марта. Бостон. TD Garden.