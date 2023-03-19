«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», у Бобровского 33 отраженных броска
«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:2.
В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска. При этом «Дэвилз» вели со счетом 2:0 до 47-й минуты.
После этого матча «Флорида» с 77 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 95 очками — на третьей строчке.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|67
|44
|23
|96
|2
|Нью-Джерси
|68
|44
|24
|95
|3
|Рейнджерс
|68
|39
|29
|88
|4
|Питтсбург
|68
|34
|34
|78
|5
|Айлендерс
|70
|35
|35
|78
|6
|Вашингтон
|70
|33
|37
|73
|7
|Филадельфия
|68
|25
|43
|61
|8
|Коламбус
|68
|21
|47
|49
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|68
|52
|16
|109
|2
|Торонто
|68
|41
|27
|91
|3
|Тампа-Бэй
|69
|41
|28
|88
|4
|Флорида
|68
|34
|34
|75
|5
|Баффало
|68
|33
|35
|72
|6
|Оттава
|68
|33
|35
|70
|7
|Детройт
|68
|30
|38
|69
|8
|Монреаль
|69
|27
|42
|60
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|69
|37
|32
|87
|2
|Колорадо
|68
|40
|28
|86
|3
|Миннесота
|69
|39
|30
|86
|4
|Виннипег
|70
|39
|31
|81
|5
|Нэшвилл
|67
|34
|33
|76
|6
|Сент-Луис
|68
|30
|38
|65
|7
|Аризона
|69
|26
|43
|63
|8
|Чикаго
|68
|24
|44
|54
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|69
|42
|27
|90
|2
|Лос-Анджелес
|69
|40
|29
|89
|3
|Эдмонтон
|69
|38
|31
|84
|4
|Сиэтл
|68
|38
|30
|83
|5
|Калгари
|69
|31
|38
|76
|6
|Ванкувер
|67
|29
|38
|63
|7
|Анахайм
|69
|23
|46
|56
|8
|Сан-Хосе
|69
|19
|50
|52
Результаты / календарь
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|19.03
|00:00
|
Флорида – Нью-Джерси
|- : -
|19.03
|00:00
|
Филадельфия – Каролина
|- : -
|19.03
|02:00
|
Тампа-Бэй – Монреаль
|- : -
|19.03
|02:00
|
Оттава – Торонто
|- : -
|19.03
|03:00
|
Рейнджерс – Питтсбург
|- : -
|19.03
|05:00
|
Лос-Анджелес – Ванкувер
|- : -
|19.03
|05:00
|
Калгари – Даллас
|- : -
|19.03
|05:30
|
Сан-Хосе – Айлендерс
|- : -
|19.03
|05:30
|
Аризона – Чикаго
|- : -
|19.03
|20:00
|
Баффало – Бостон
|- : -
|19.03
|21:00
|
Миннесота – Вашингтон
|- : -
|19.03
|23:00
|
Вегас – Коламбус
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|131
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|67
|101
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|69
|97
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|69
|57
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|68
|47
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|68
|46
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|42
|1.97
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|32
|2.04
|
|
Джереми Суэймен
Бостон
|29
|2.28
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