«Флорида» обыграла «Нью-Джерси», у Бобровского 33 отраженных броска

«Флорида» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Нью-Джерси» со счетом 4:2.

В составе «Пантерз» вратарь Сергей Бобровский отразил 33 броска. При этом «Дэвилз» вели со счетом 2:0 до 47-й минуты.

После этого матча «Флорида» с 77 очками занимает девятое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 95 очками — на третьей строчке.