«Флорида» без Бобровского проиграла «Аризоне»

«Флорида» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграла «Аризоне» — 2:5. Самым результативным игроком встречи стал защитник «койотов» Оливер Экмак-Ларссон, набравший 3 (1+2) очка. На счету Ильи Любушкина показатель полезности «-1», 2 броска в створ и 3 силовых приема за 13.39 на льду. Иван Просветов остался на скамейке запасных.

У Евгения Дадонова «-1», 2 минуты штрафа и 4 броска за 19.11. Сергей Бобровский пропускал второй матч подряд.