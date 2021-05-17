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Флери невероятным сэйвом лишил Капризова первого гола в плей-офф НХЛ

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«Миннесота» в матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Вегасом».

В одном из эпизодов встречи форвард «Уайлд» Кирилл Капризов выкатился с шайбой перед воротами «рыцарей» и бросил в пустой угол, однако вратарь хозяев Марк-Андре Флери сумел спасти свою команду от гола.

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