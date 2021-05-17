Флери невероятным сэйвом лишил Капризова первого гола в плей-офф НХЛ
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«Миннесота» в матче первого раунда плей-офф НХЛ встречается с «Вегасом».
В одном из эпизодов встречи форвард «Уайлд» Кирилл Капризов выкатился с шайбой перед воротами «рыцарей» и бросил в пустой угол, однако вратарь хозяев Марк-Андре Флери сумел спасти свою команду от гола.
ANOTHER spectacular save! ? pic.twitter.com/316zKmQCw6— NHL GIFs (@NHLGIFs) May 16, 2021
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