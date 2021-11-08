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Филип Форсберг пока не вел переговоров о продлении контракта с «Нэшвиллом»

22:49
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Нападающий Филип Форсберг пока не вел переговоров о продлении контракта с «Нэшвиллом», сообщает The Athletic.

Нынешний контракт 27-летнего шведа истекает следующим летом. Зарплата звездного вингера составляет 6 миллионов долларов за сезон.

Форсберг провел всю карьеру в НХЛ в составе «Нэшвилла». В 506 матчах он набрал 392 (182+210) очка.

Напомним, что швед был выбран на драфте-2012 под общим 11-м номером «Вашингтоном», но потом «Кэпиталз» обменяли талантливого форварда в «Предаторз» на Мартина Эрата.

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Иван Шитик все материалы автора
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