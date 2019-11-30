«Филадельфия» обыграла «Детройт», Проворов сделал голевую передачу

«Филадельфия» переиграла на своем льду «Детройт» в матче регулярного чемпионата НХЛ (6:1). Для «Флайерз» это третья победа кряду. «Ред Уингз» проиграл восьмую встречу кряду.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился голевой передачей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Филадельфия» — «Детройт» — 6:1 (2:1, 1:0, 3:0)

Голы: Лотон — 2 (Нисканен), 2:56 — 1:0. Фаббри — 5 (Атанасиу, Филппула), 8:09 — 1:1. Гостисбеер — 2 (бол., Ворачек, Кутюрье), 19:02 — 2:1. Кутюрье — 8 (Нисканен, Ворачек), 39:48 — 3:1. Хэйс — 7 (Лотон, Фэраби), 40:27 — 4:1. Линдблум — 10 (Проворов, Ворачек), 40:57 — 5:1. ван Римсдайк — 5 (Питлик, Хегг), 57:51 — 6:1.

Вратари: Харт — Пикар.

Штраф: 6 — 6.

Броски: 35 (9+17+9) — 33 (13+14+6).

Наши: Проворов (25.39/4/+3) — -.

29 ноября. Филадельфия. Wells Fargo Center.

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