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Сегодня, 21:54

Главный тренер «Питтсбурга»: «Овечкин и Кросби — одни из величайших игроков всех времен»

Мария Гусева
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона» высказался о форварде «Кэпиталз» Александре Овечкине и о нападающем «Пингвинз» Сидни Кросби.

«Они оба находятся в элитной компании благодаря отношению к своей работе, — приводит слова Салливана журналист Мишель Кречиоло в Twitter. - Они разные хоккеисты по стилю. Но они одни из величайших игроков всех времен сами по себе. Видеть, как они играют друг против друга, с этим духом соперничества, думаю, это привилегия для всех нас. Может быть, мы принимаем это как должное, а может быть, и нет. Но я уж точно нет, вот что вам скажу».

«Питтсбург» занимает 8-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 80 очков. «Вашингтон» располагается на 10-й строчке — 76 очков.

Матч «Вашингтон» — «Питтсбург» пройдет 26 марта. Начало встречи — 03.00 мск.

Александр Овечкин
Сидни Кросби
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
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