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Фиала хочет получать по новому контракту 6,25 миллиона долларов, «Миннесота» предлагает 4 млн

16:40
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Арбитражные слушания определят сумму контракта, на который может рассчитывать нападающий «Миннесоты» Кевин Фиала, который находится в статусе ограниченно свободного агента. Игрок хочет получать 6,25 миллиона долларов за сезон, клуб предлагает 4 млн, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

25-летний швейцарец в прошлом сезоне набрал 40 (20+20) очков в 50 матчах. В плей-офф на его счету 2 (1+1) балла в 7 встречах.

Напомним, что этим летом «Дикарям» также предстоит договориться о новом контаркте с российским нападающим Кириллом Капризовым.

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Иван Шитик все материалы автора

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