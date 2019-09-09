Двукратный олимпийский чемпион и трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов на пресс-конференции, посвященной премьеру фильма про Русскую пятерку, вспомнил годы, проведенные в «Детройте».

— В конце 80-х в нашей стране появилась свобода выбора. Нам пришлось прошибать лбом даже не занавес, а недопонимание, когда мы приехали играть Америку в 1989 году. «Детройт» — в моем сердце. Там нам дали шанс играть в хоккей, без Скотти Боумэна не обошлось. Наш тренер был великим психологом и нашел правильные слова. Перед первой игрой он попросил нас ничего не менять.

Мы были первыми, сумели завоевать уважение. Слово «машина» было для нас оскорбительным, у нее нет души. Хочется видеть не машину, а команду. Интересно, что они до сих пор пытаются понять наш секрет, но никогда они не поймут. Наши сердца всегда бились в унисон. Удивительно, что в эти времена непонимания фильм о Русской пятерке в Америке побил рекорды. (Евгений Белоусов, Алена Гребенькова)

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