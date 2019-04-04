Евгений Малкин: "Питтсбург" обязан выиграть два последних матча. Они очень важны для нас"

Форвард "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что его команда обязана выигрывать в двух последних матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Напомним, Малкин получил травму верхней части тела в матче с "Сент-Луисом" (1:5), когда его атаковал Роберт Бортуццо. Из-за этого россиянин не участвовал в последних матчах "Пингвинов".

– Я же на прошлой неделе говорил вам, что постараюсь сыграть два последних матча, – приводит русскоязычная версия сайта НХЛ слова Малкина. – Ничего не изменилось. Я чувствую себя лучше с каждым днем и хочу играть. Мое участие не гарантирует победу. В четверг мы играем против хорошей команды. Конечно, мы хотим победить, чтобы почувствовать себя намного лучше.

Но нам надо сыграть еще пару матчей, и мы понимаем, что они очень важны для нас. Мы понимаем, что обязаны выиграть оба. И нам надо следить за тем, как будут играть "Монреаль", "Коламбус" и за развитием событий в нашем дивизионе.

32-летний россиянин в текущем сезоне провел 66 матчей за "Питтсбург" в текущем сезоне и набрал 71 (21+50) очков. Также он достиг отметки в 1000 очков за карьеру.

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