Евгений Кузнецов: «Появление Ковальчука дает нам возможность чередовать сочетания звеньев»

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов после завершения матча регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (4:3) рассказал о комбинации, которая завершилась голом Александра Овечкина и в которой поучаствовал Илья Ковальчук.

— Все было просто: я увидел, что Овечкин открыт, и отдал ему пас (смеется).

Появление Ковальчука дает нам возможность выпускать разные звенья, чередовать сочетания, — приводит слова Кузнецова Twitter «Столичных». — Мы же должны придерживаться схемы игры и выполнять задание тренера. Сейчас каждое очко имеет значение. Ведь любая команда хочет иметь преимущество домашнего льда в плей-офф.