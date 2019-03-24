Евгений Кузнецов: "Если Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов прокомментировал скандальное высказывание хоккейного эксперта Дона Черри. Напомним, Черри раскритиковал Кузнецова за празднование гола в матче регулярного чемпионата НХЛ с "Тампой" (4:5 ОТ).

– Он хороший мужик. Я иногда смотрел раньше видео с ним, – цитирует Кузнецова RMNB. – Если Дон Черри говорит о тебе, значит, он думает о тебе. Даже если говорит плохо, то для тебя это все равно хорошо. Он классный, людям он нравится.

Знаете, если бы это произошло восемь лет назад, я бы дал вам эмоциональный ответ, я бы дал вам несколько ответов, которые вы хотите от меня услышать. Но сейчас… Мне все равно. Гораздо больше меня волнует, что думают семья и партнеры. Я ценю именно это. Он должен посмотреть парочку моих голов этим летом. Их покажут по телевизору. С этим он тоже сможет жить.

Два месяца назад Черри уже критиковал Кузнецова за его празднование гола с изображением крыльев птицы в ворота "Коламбуса" (1:2 ОТ).