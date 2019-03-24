"Посмотрите на этого придурка". Дон Черри оскорбил Кузнецова

Хоккейный эксперт Дон Черри критично отозвался о форварде "Вашингтона" Евгении Кузнецове за его празднование гола в ворота "Тампы-Бэй" (4:5 ОТ). После заброшенной шайбы Кузнецов показал "птичку".

– Посмотрите на этого придурка после того, как он забил гол, – сказал Черри. – Это очень важная игра между двумя лучшими командами, а он делает так. Теперь мы видим победную шайбу Хедмана в овертайме, а Кузнецова еще даже на экране нет. Всегда нужно возвращаться в защиту. Своим поведением этот придурок вдохновил соперников. Это карма. Запомните это, дети, и никогда не делайте то, что может вдохновить ваших соперников.

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