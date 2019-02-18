Евгений Кузнецов: "Если бы играли с Овечкиным в разных командах, "кусались" бы постоянно"

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов в интервью "СЭ" рассказал о своих отношениях с другими россиянами, выступающими в НХЛ.

– Иногда у вас на льду случаются мини-конфликты с россиянами – то с Александром Радуловым, то с Евгением Малкиным.

– С Малкиным ничего вообще не случилось – Женька сам просто на эмоциях был. С Радулом потом прикалывались, смеялись по этому поводу. Это может по телевизору выглядеть как конфликт, но мы бы и с Овечкиным, если бы играли в разных командах, "кусались" бы постоянно. Но это же не значит, что мы не любим друг друга! Наоборот. Это просто по-нашему, по-хоккейному. Даже если что-то с кем-то произойдет, мы после игры пойдем вместе, по кружке пива выпьем. Хоккей – это хоккей, жизнь – это жизнь. Спокойно ко всему этому отношусь.

– Не хотите вести прямые эфиры в Инстаграме, как у Радулова с Артемием Панариным?

– В Инстаграме я просто фотки смотрю, в Твиттере новости читаю. Когда в Челябе жил, у нас газеты в раздевалке были – в том числе, кстати, и "СЭ". "Трактор" – солидная организация, всю прессу раскладывали! С утра возьмешь, почитаешь... А сейчас все в телефонах, приходится туда лезть. В Инстаграм я редко что-то выкладываю, хотя люди и просят. Но в основном летом – во время сезона как-то не идет.

– Согласны с Панариным, что Матч звезд – "шняга"?

– Для меня это интересное событие. Тем из хоккеистов, кто там не бывал – нужно побывать. Но если Темыч так посчитал, какие-то основания у него для этого были. (Игорь Рабинер)

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