Стали известны звезды прошедшего игрового дня в НХЛ, информирует официальный сайт лиги. Первой звездой признан нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который набрал 3 (2+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтоном» (4:3 ОТ).

Вторая — форвард «Сан-Хосе» Эвандер Кейн, набравший 3 (2+1) очка игре с «Монреалем» (4:2).

Третьей звездой стал голкипер «Нэшвилла» Пекка Ринне. 36-летний финн сделал 26 сэйвов во встрече с «Миннесотой» (4:0), оставив свои ворота в неприкосновенности.

НХЛ: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы конференций, обзоры матчей