Эллиотт Фридман: "Бобровский не хочет терять рычаг влияния, ситуация с ним мутная"

Известный североамериканский журналист Эллиотт Фридман прокомментировал текущую ситуацию во взаимоотношениях между "Коламбусом" и Сергеем Бобровским. Контракт 30-летнего россиянина с клубом заканчивается летом 2019 года, но он не планирует его продлевать.

– Ситуация с Сергеем Бобровским мутная, - цитирует Фридмана Sportsnet. - Он дал понять, что готов рассмотреть возможность перехода в несколько клубов, но нет информации о том, что он согласился официально предоставить данную информацию "Коламбусу". Когда он подаст подобный список, это сделает его обязательным. Сергей не хочет терять рычаг влияния. Также говорят, что "Коламбус" недавно вновь предложил ему новый контракт, но выглядит это не слишком оптимистично.

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