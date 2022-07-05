О'Коннор вместе с Кубком Стэнли посетил матч МЛС «Колорадо» — «Остин»

Форвард «Колорадо» Логан О'Коннор посетил матч регулярного чемпионата МЛС между «Колорадо Рэпидс» и «Остином».

25-летний американец перед матчем вышел на поле вместе с Кубком Стэнли.

When hockey royalty rolls up to the Fourth of July BBQ ??@Avalanche | @StanleyCup pic.twitter.com/zi1WFhK6vJ — Colorado Rapids (@ColoradoRapids) July 5, 2022

«Колорадо» в финале плей-офф обыграл «Тампу» со счетом 4-2 в серии и стал обладателем Кубка Стэнли. Ранее «Эвеланш» побеждали в 1996 и 2001 годах.