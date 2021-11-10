Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:2 Б) поделился мнением об игре с Павлом Бучневичем.

«Взаимодействие становится лучше с каждым матчем. Мы с Бучи играли вместе еще пару лет назад на молодежном чемпионате мира и хорошо друг друга знаем. Играть с ним — одно удовольствие», — сказал Барбашев в эфире Bally Sports.

Бучневич перешел в «Сент-Луис» из «Рейнджерс» летом 2021 года. В текущем сезоне на счету 5 (3+2) очков в 9 матчах.