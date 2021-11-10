Барбашев: «Взаимодействие с Бучневичем становится лучше с каждым матчем. Играть с ним — одно удовольствие»
Барбашев прокомментировал игру с Бучневичем за «Сент-Луис»
10:14
Форвард «Сент-Луиса» Иван Барбашев после матча регулярного чемпионата НХЛ против «Виннипега» (3:2 Б) поделился мнением об игре с Павлом Бучневичем.
«Взаимодействие становится лучше с каждым матчем. Мы с Бучи играли вместе еще пару лет назад на молодежном чемпионате мира и хорошо друг друга знаем. Играть с ним — одно удовольствие», — сказал Барбашев в эфире Bally Sports.
Бучневич перешел в «Сент-Луис» из «Рейнджерс» летом 2021 года. В текущем сезоне на счету 5 (3+2) очков в 9 матчах.
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