«Эдмонтон» в контрольном матче обыграл «Калгари», Макдэвид оформил дубль

«Калгари» в контрольном матче уступил «Эдмонтону» — 1:4. Дубль оформил второй бомбардир регулярного чемпионата и капитан «Ойлерз» Коннор Макдэвид. Артем Загидуллин и Александр Елесин не попали в заявку «Флэймз».

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«Калгари Флэймз» (Калгари) — «Эдмонтон Ойлерз» (Эдмонтон) — 1:4 (0:2, 1:0, 0:2)

Голы: Ямамото — 1 (Клефбом, Эннис), 1:04 — 0:1. Макдэвид — 1 (бол., Драйзайтль, Клефбом), 7:44 — 0:2. Линдхольм — 1 (бол., Густафссон, Годро), 39:56 — 1:2. Расселл — 1 (Ньюджент-Хопкинс, Беннинг), 55:26 — 1:3. Макдэвид — 2 (Расселл), 55:59 — 1:4.

Вратари: Тэлбот (Риттих, 29:31, Тэлбот, 29:49, Риттих, 29:58) — Коскинен (Смит, 29:58).

Штраф: 12 — 12.

Броски: 37 (9+16+12) — 30 (16+7+7).

29 июля. Эдмонтон. Rogers Place.