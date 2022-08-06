«Эдмонтон» может обменять защитника Бэрри

«Эдмонтон» может обменять защитника Тайсона Бэрри, утверждает Edmonton Journal.

Контракт 31-летнего канадца с кэпхитом в 4,5 миллиона долларов действует до конца сезона-2023/24.

В прошлом регулярном чемпионате защитник провел 73 матча в регулярном чемпионате и набрал 41 (7+34) очко. В плей-офф на его счету 5 (1+4) очков в 16 встречах.