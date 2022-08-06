Нападающий Крауз хочет получать по новому контракту 4 миллиона долларов

Стали известны требования нападающего «Аризоны» Лоусона Крауза по новому контракту. Он хочет получить соглашение с зарплатой в 4 миллиона долларов, сообщает журналист Эллиотт Фридман.

Клуб же готов дать 25-летнему форварду договор с зарплатой в 2,5 миллиона.

Напомним, что Крауз находится в статусе ограниченно свободного агента. Сумму его нового контракта определят арбитражные слушания.

В прошлом сезоне Крауз установил личный рекорд результативности, набрав 34 (20+14) очка в 65 матчах.