Дебютный гол Романова помог «Монреалю» обыграть «Эдмонтон»
07:44
«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Эдмонтон» (3:1). «Канадиенс» одержали вторую победу в трех встречах, «Ойлерз» потерпели третье поражение в четырех играх.
В середине первого периода голом отметился российский защитник Александр Романов. Для 21-летнего россиянина этот гол стал дебютным в североамериканской лиге. Всего он провел сегодня на льду 17 минут 43 секунды.
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