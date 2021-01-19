Дебютный гол Романова помог «Монреалю» обыграть «Эдмонтон»

«Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ переиграл «Эдмонтон» (3:1). «Канадиенс» одержали вторую победу в трех встречах, «Ойлерз» потерпели третье поражение в четырех играх.

В середине первого периода голом отметился российский защитник Александр Романов. Для 21-летнего россиянина этот гол стал дебютным в североамериканской лиге. Всего он провел сегодня на льду 17 минут 43 секунды.