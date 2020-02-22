Джордан Эберле: «Варламов был великолепен, на его счету несколько крутых сэйвов»

Нападающий «Айлендерс» Джордан Эберле, оформивший хет-трик в матче против «Детройта» (4:1), поделился впечатлениями от игры вратаря Семена Варламова.

31-летний россиянин сделал 21 сэйв, не дотянув до шатаута 155 секунд.

— Варламов был великолепен, — приводит слова Эберле официальный сайт НХЛ. — Он давал нам шанс в каждом матче в гостях, и сегодняшний не был исключением. На его счету несколько крутых сэйвов. Было несколько моментов, когда мы проваливались в своей зоне, но он нас спасал.