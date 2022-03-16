Джиордано пропустит матч «Сиэтла» против «Тампы» по решению тренерского штаба

Защитник «Сиэтла» Марк Джиордано пропустит предстоящий матч регулярного чемпионата НХЛ против «Тампы». Такое решение принял тренерский штаб, сообщает журналист Франк Серавалли.

Ранее появлялась информация, что клуб готов обменять 38-летнего канадца.

Его контракт с кэпхитом в 6,75 миллиона долларов истекает предстоящим летом. У игрока есть право предоставить список из 10 команд, куда его нельзя будет обменять.

В этом сезоне 38-летний канадец провел 55 матчей в регулярном чемпионате и набрал 23 (6+17) очка при показателе полезности «минус 21».