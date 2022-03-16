«Флорида» обменяла нападающего Ватрано в «Рейнджерс» на драфт-пик

«Флорида» обменяла нападающего Фрэнка Ватрано в «Рейнджерс», сообщает сайт клуба из Нью-Йорка.

За 28-летнего игрока «Рейнджерс» отдали выбор в четвертом раунде драфта. Причем «Рейнджерс» принадлежат два таких пика на предстоящем драфте новичков: свой и тот, который раньше принадлежал «Виннипегу».

Согласно договору между командами, «Флорида» получит тот драфт-пик, который по итогам сезона будет ниже.

OFFICIAL: #NYR have acquired forward Frank Vatrano from the Florida Panthers in exchange for a fourth-round pick in the 2022 NHL Entry Draft. pic.twitter.com/6nAjpUVAV5 — New York Rangers (@NYRangers) March 16, 2022

В этом регулярном чемпионате Ватрано провел 49 матчей и набрал 19 (10+9) очков.

Его контракт с кэпхитом 2,533 миллиона долларов истекает предстоящим летом.