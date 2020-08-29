Защитник «Каролины» Джейкоб Славин прокомментировал протест игроков НХЛ против расизма.

В 2019 году Славин с женой Кайли удочерили годовалую темнокожую девочку Эмерсин.

— Мир, в котором я живу, стал другим, и я ощущаю эти изменения, — цитирует Славина официальный сайт НХЛ. — Раньше я не в полной мере осознавал, что происходит в нем. Я знал, что расизм существует, но не понимал, какие глубокие у него корни.

Тяжело примириться с мыслями, что Эмерсин придется расти в таком мире. Конечно, мы хотим перемен. Предстоит проделать долгий путь. Я могу долго рассуждать на эту тему, могу поделиться мыслями на этот счет, но перемены необходимы. Поэтому я считаю замечательным решение НХЛ отменить матчи. Это знак солидарности. Здорово, что в лиге так поступили. ... Но нужно сделать больше, чем просто отменить одну или пару игр. Многое надо поменять, предпринять шаги, которые затрагивают нашу жизнь вне хоккея.