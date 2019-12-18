Джастин Уильямс тренируется и может вернуться в «Каролину»

Трехкратный обладатель Кубка Стэнли Джастин Уильямс приступил к активным тренировкам и рассматривает возможность продолжения карьеры, сообщает в Twitter инсайдер TSN Пьер ЛеБрун.

38-летний Уильямс тренируется уже 3-4 недели. Если он все же решит возобновить карьеру, то, скорее всего, подпишет контракт с «Каролиной», за которую выступал последние два сезона.

В прошлом сезоне Уильямс провел 82 матча и набрал 53 (23+30) очка. Летом он принял решение приостановить карьеру.