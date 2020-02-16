Джаред Беднар: «Колорадо» хотел выиграть больше всего на свете»

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар расстроен тем, что его команда уступила «Лос-Анджелесу» (1:3) в матче стадионной серии регулярного чемпионата НХЛ.

— Такое разочаровывает и в обычном матче, — цитирует Беднара официальный сайт НХЛ. — А мы сегодня играли перед огромным количеством наших фанатов и больше всего на свете хотели выиграть. Тот факт, что Грубауэр покинул игру сегодня вечером, говорит о том, что есть вероятность, что он может пропустить игры. Я пока не знаю точно. Мне только сообщили, что его обследуют позже.

В составе победителей хет-трик сделал Тайлер Тоффоли.