Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Нью-Джерси»
05:19
«Филадельфия» переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Дэвилз» потерпел третье поражение кряду.
В середине второго периода российский защитник Иван Проворов реализовал большинство. Также в третьем периоде он отметился голевой передачей.
?S?c?h?n?e?i?d?s? ?D?e?n?i?e?s?— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) October 10, 2019
No denying that laser. #NJDvsPHI | #FlyOrDie pic.twitter.com/alFVLKdOUR
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