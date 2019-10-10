НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Нью-Джерси»

05:19
Теги:

«Филадельфия» переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Дэвилз» потерпел третье поражение кряду.

В середине второго периода российский защитник Иван Проворов реализовал большинство. Также в третьем периоде он отметился голевой передачей.

НХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир