Два очка Проворова помогли «Филадельфии» переиграть «Нью-Джерси»

«Филадельфия» переиграла «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:0). «Дэвилз» потерпел третье поражение кряду.

В середине второго периода российский защитник Иван Проворов реализовал большинство. Также в третьем периоде он отметился голевой передачей.

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