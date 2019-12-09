Дуги Хэмилтон: «Свечников однозначно хочет стать великим игроком»

Защитник «Каролины» Дуги Хэмилтон поделился мнением о форварде команды Андрее Свечникове. В 30 матчах он набрал 32 (13+19) очка.

- Ему нравится текущий момент, — приводит слова Хэмилтона российская версия официального сайта НХЛ. — Действуй как звезда и будь звездой. Он первым выходит на лед и всегда уходит последним. Он проводит много времени на арене, готовя экипировку и организм. Он старается развиваться. Он однозначно хочет стать великим игроком.

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