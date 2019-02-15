Дубль Мэттьюса принес "Торонто" победу над "Вегасом"

"Торонто" обыграл "Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 6:3.

В составе победителей дублем отметился Остон Мэттьюс, еще по разу отличились Андреас Юнссон, Патрик Марло, Морган Райлли и Митчелл Марнер. За "Голден Найтс" шайбы забросили Вильям Карлссон, Оскар Линдберг и Пол Штястны.

Российский нападающий "Вегаса" Валентин Зыков не принимал участия в игре. Защитник "Торонто" Игорь Ожиганов также пропустил матч. Никита Зайцев играл, но очков в матче не набрал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вегас Голден Найтс" - "Торонто Мэйпл Ливз" - 3:6 (0:1, 2:2, 1:3)

Голы: Юнссон - 15 (бол., Гардинер, Нюландер), 13:14 - 0:1. Штястны - 7 (мен., Смит), 22:46 - 1:1. Линдберг - 3 (Икин, Теодор), 27:22 - 2:1. Марло - 13 (Мэттьюс, Капанен), 28:52 - 2:2. Мэттьюс - 26 (бол., Райлли, Кадри), 33:25 - 2:3. Карлссон - 18 (Меррилл, Маршессо), 44:12 - 3:3. Райлли - 15 (Марнер, Таварес), 50:01 - 3:4. Мэттьюс - 27 (Капанен, Маззин), 50:56 - 3:5. Марнер - 21 (мен., Браун, Маззин), 56:33 - 3:6.

Вратари: Флери - Андерсен.

Штраф: 12 - 6.

Броски: 33 (8+11+14) - 43 (18+13+12).

Наши: - - Зайцев (19.08/0/+2).

15 февраля. Парадайс. T-Mobile Arena.

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