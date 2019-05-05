"Сан-Хосе" обыграл "Колорадо" (2:1) в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ. Команда повела в серии - 3-2.
В составе победителей дубль сделал Томаш Хертл. У гостей забил Тайсон Жост. Следующий матч состоится 7 мая.
НХЛ
Кубок Стэнли
1/4 финала
Пятый матч
"Сан-Хосе" - "Колорадо" - 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Жост - 1 (Комфер), 37:01 - 0:1. Хертл - 7 (бол., Кутюр, Э. Карлссон), 39:40 - 1:1. Хертл - 8 (Власик, Донской), 46:26 - 2:1.
Вратари: Джонс - Грубауэр (57:54).
Штраф: 6 - 10.
Броски: 39 (12+17+10) - 22 (6+9+7).
Наши: - - Задоров (18.25/1/0).
5 мая. Сан-Хосе. SAP Center.
Счет в серии: 3-2.
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