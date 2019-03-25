Дональд Трамп: "Моя дочь Иванка - большой фанат Овечкина"

Президент США Дональд Трамп поздравил "Вашингтон Кэпиталз" с победой в Кубке Стэнли в прошлом сезоне. Сегодня команда посетила Белый дом по приглашению главы государства. В своей речи президент посвятил несколько слов российскому форварду Александру Овечкину.

- Вы провели невероятный сезон, победили "Питтсбург" - действующего чемпиона. Как они там? Вас привел к победе особенный спортсмен и великолепный хоккеист, ваш капитан Алекс Овечкин, - заявил президент. - Иванка (дочь Дональда Трампа - прим. "СЭ") - его большой друг и фанат. Его называют Александром Великим. Все только и говорил о победе "Вашингтона" в Кубке Стэнли. Я не мог заставить всех сосредоточиться на наших важных делах. Он провел всю карьеру в "Вашингтоне", 13 лет. Его упорная работа, его преданность команде принесли свои плоды в прошлом сезон. Он стал лучшим снайпером НХЛ. Ничего себе! Неплохо, не так ли? 64 гола за сезон. Больше, чем все остальные. Алекс, я поздравляю вас. Буду следить за вашей игрой через две недели. Я уверен, что у вашей команды все будет хорошо.

Ранее по политическим мотивам игроки "Кэпиталз" Брэйден Холтби, Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли отказались посещать Белый дом из-за несогласия с политикой президента. Напомним, в прошлом сезоне 33-летний Александр Овечкин впервые в карьере выиграл Кубок Стэнли.

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