Дмитрий Орлов: "Вашингтон" может повторить прошлогодний результат"

Защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов заявил, что у его команды есть все для того, чтобы вновь одержать победу в Кубке Стэнли. 27-летний россиянин добавил, что хоккеисты "Кэпиталз" находятся на правильном пути.

- У нас хорошая команда, хороший коллектив внутри раздевалки, - приводит слова Орлова официальный сайт НХЛ. - Считаю, что у нас есть все, чтобы повторить прошлогодний результат. Но это будет намного тяжелее, чем в том году, и мы это прекрасно понимаем.

Сейчас нужно подготовиться к плей-офф, выйти туда и там уже доказывать свою состоятельность. Каждая серия ведь разная, каждая по-своему тяжела. Нам, как и всем, интересно посмотреть, на что мы годимся. Дай бог, чтобы удача была на нашей стороне.

Мне кажется, последний месяц показывает, что мы возвращаемся к тому хоккею, который должны показывать в Кубке Стэнли. Поэтому, считаю, мы движемся в правильном направлении. Глаза горят. Надеюсь, у нас появится еще один шанс - самое главное, быть готовым его использовать.

"Вашингтон" занимает 3-е место в Восточной конференции, имея в активе 98 очков. В текущем сезоне Орлов провел 77 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 28 (3+25) очков.

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