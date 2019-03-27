Дмитрий Куликов: "На Олимпиаде, конечно, надо выступать ребятам из НХЛ"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "Известиям" отметил, что игроки из НХЛ должны играть на Олимпийских играх. Ему обидно, что в прошлом году этого не случилось.
– Насколько важно, чтобы НХЛ стала вновь отпускать хоккеистов на Олимпийские игры и чемпионаты мира?
– На Олимпиаде, конечно, надо выступать ребятам из НХЛ. Обидно, что в прошлом году им не разрешили поехать в Корею. Ну а с тем, чтобы вызвать игроков из нашей лиги на чемпионат мира, у сборных никогда не было проблем. Конечно, при условии, что мы рано вылетели из плей-офф или не попали в него.
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https://iz.ru/860560/dmitrii-laru-aleksei-fomin/kazhetsia-chto-v-nkhl-kucherov-igraet-protiv-detei
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