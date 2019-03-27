Дмитрий Куликов: "На Олимпиаде, конечно, надо выступать ребятам из НХЛ"

Защитник "Виннипега" Дмитрий Куликов в интервью "Известиям" отметил, что игроки из НХЛ​ должны играть на Олимпийских играх. Ему обидно, что в прошлом году этого не случилось.

– Насколько важно, чтобы НХЛ стала вновь отпускать хоккеистов на Олимпийские игры и чемпионаты мира?

– На Олимпиаде, конечно, надо выступать ребятам из НХЛ. Обидно, что в прошлом году им не разрешили поехать в Корею. Ну а с тем, чтобы вызвать игроков из нашей лиги на чемпионат мира, у сборных никогда не было проблем. Конечно, при условии, что мы рано вылетели из плей-офф или не попали в него.