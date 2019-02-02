"Детройт" в овертайме выиграл у "Торонто"

"Детройт" на своем льду выиграл у "Торонто" в матче регулярного чемпионата НХЛ​ (3:2 ОТ). Победную шайбу в овертайме забросил Дэнни Декейсер.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Детройт" - "Торонто" - 3:2 ОТ (0:0, 1:1, 1:1, 1:0)

Голы: Нюквист - 12 (Атанасиу), 28:14 - 1:0. Мэттьюс - 22 (Марло), 38:11 - 1:1. Ларкин - 22 (бол., Ванек, Атанасиу), 53:31 - 2:1. Марло - 12 (Мэттьюс, Райлли), 57:41 - 2:2. Декейсер - 2 (Нюквист, Атанасиу), 62:40 - 3:2.

Вратари: Ховард - Андерсен (57:22 - 57:41).

Штраф: 10 - 8.

Броски: 33 (10+7+12+4) - 21 (5+8+7+1).

Наши: - - Зайцев (16.19/0/-1).

2 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.