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«Детройт» прервал 8-матчевую серию поражений, обыграв «Эдмонтон»

05:13
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«Детройт» выиграл у «Эдмонтона» в матче регулярного чемпионата НХЛ (3:1). «Ред Уингз» прервали восьмиматчевую серию поражений. «Ойлерз» проиграли вторую встречу кряду.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Эдмонтон» — 3:1 (2:0, 0:0, 1:1)

Голы: Ларкин — 4 (бол., Хирозе, Бертуцци), 7:41 — 1:0. Немет — 1 (Филппула, Боуи), 8:33 — 2:0. Драйзайтль — 10 (Макдэвид), 52:48 — 2:1. Гронек — 3 (мен., п.в., Ларкин), 59:18 — 3:1.

Вратари: Ховард — Коскинен (58:07 — 59:18).

Штраф: 8 — 8.

Броски: 28 (13+10+5) — 32 (6+9+17).

30 октября. Детройт. Little Caesars Arena.

НХЛ: новости и обзоры, расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, статистика

Дополнительная информация

https://sport-express.ru/hockey/L/nhl/2019-2020/

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