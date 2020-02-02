Давид Пастрняк: «Я точно не соревнуюсь с Овечкиным»

Форвард «Бостона» Давид Пастрняк заявил, что не ставит перед собой цель обогнать форварда «Вашингтона» Александра Овечкина в гонке снайпером.

В матче с «Миннесотой» (6:1) Пастрняк забросил одну шайбу и с 38 голами единолично возглавил снайперскую гонку. Овечкин на втором месте — 37 голов.

— Конечно, я вижу, что происходит, — цитирует Пастрняка официальный сайт НХЛ. — Но не особо об этом думаю, ведь сезон длинный. Осталось играть еще 30 матчей. Ови разгоняется, я рад за него. Он является невероятным снайпером, играет в лиге долгие годы. Я с ним точно не соревнуюсь. У нас командный вид спорта, все ради этого. Я думаю только о том, чтобы мои голы помогали команде побеждать.