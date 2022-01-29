Зубов хочет видеть в своей коллекции клюшку Овечкина

Бывший российский защитник «Далласа» Сергей Зубов признался, что в его коллекции не хватает клюшки нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.

«У меня есть домашняя коллекция. Там Бретт Халл, Теему Селянне, Джо Сакик, Брайан Лич, Майк Модано. У меня штук 20-25 клюшек. Еще старые, «титаны». Клюшка Селянне вообще с тех пор, когда он начинал карьеру в НХЛ. Отвечая на ваш вопрос, много лет назад нужно было доставать клюшку Саши Овечкина. Вот ее пока нет», — приводит российская версия официального сайта НХЛ слова Зубова.

Сегодня состоится церемония, на которой «Даллас» выведет из обращения номер 56, под которым играл Зубов.