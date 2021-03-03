«Тампа» на выезде обыграла «Далласа», Василевский оформил шат-аут

«Тампа-Бэй» в матче регулярного чемпионата НХЛ 3 марта на выезде обыграла «Даллас» (2:0). Заброшенными шайбами у «молний» отличились чешский нападающий Ондржей Палат и канадский форвард Янни Гудро, который в концовке поразил пустые ворота.

Российский вратарь «Тампы» Андрей Василевский провел третий подряд «сухой» матч в лиге, отразив 28 бросков по своим воротам.

После этой победы гости вышли на первое место в Центральном дивизионе с 31 очком, хозяева — последние (16 очков).

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Тампа-Бэй» — 0:2 (0:1, 0:0, 0:1)

Голы: Палат — 9 (бол., Хедман, Стэмкос), 7:29 — 0:1. Гурд — 6 (п.в., Коулман), 59:55 — 0:2.

Вратари: Худобин (58:32 — 59:55) — Василевский.

Штраф: 15 — 11.

Броски: 28 (11+7+10) — 19 (5+8+6).

Наши: Гурьянов (16.22/3/-1) — Сергачев (18.15/1/0).

3 марта. Даллас. American Airlines Center.