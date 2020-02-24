«Даллас» обыграл «Чикаго», Радулов набрал одно очко

«Даллас» выиграл у «Чикаго» (2:1) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

В составе победителей отличились Джо Павелски и Тайлер Сегин. Российский форвард Александр Радулов записал в свой актив одно очко за результативный пас. У гостей забил Доминик Кубалик.

«Даллас» набрал 78 очков и занимает третье место на Западе. У «Чикаго» 62 очка и 12-е место.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Чикаго» — 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)

Голы: Павелски — 14 (Радулов, Янмарк), 15:20 — 1:0. Кубалик — 26 (бол., Кейн, Кит), 27:06 — 1:1. Сегин — 15 (Перри, Бенн), 36:29 — 2:1.

Нереализованный буллит: Янмарк (Даллас Старз), 37:00.

Вратари: Худобин — Кроуфорд (58:04).

Штраф: 10 — 2.

Броски: 33 (12+10+11) — 32 (10+13+9).

Наши: Гурьянов (8.00/3/0), Радулов (12.53/2/+1) — -.

23 февраля. Даллас. American Airlines Center.