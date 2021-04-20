Реализованный буллит Гурьянова принес «Далласу» победу над «Детройтом»

«Даллас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в серии буллитов «Детройт» со счетом 3:2.

Решающий буллит реализовал Денис Гурьянов. Форвард «Ред Уингз» Евгений Свечников отметился результативной передачей.

После этого матча «Даллас» с 48 очками занимает пятое мест в Центральном дивизионе, «Детройт» с 39 очками — на седьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Даллас» — «Детройт» — 3:2 Б (1:0, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Хинтц — 14 (бол., Хейсканен, Клингберг), 15:50 — 1:0. Гленденинг — 4 (Свечников, Бига), 27:45 — 1:1. Робертсон — 13 (Хинтц, Хейсканен), 31:06 — 2:1. Гленденинг — 5 (Бига, Хелм), 36:55 — 2:2.

Победный буллит: Гурьянов.

Вратари: Худобин — Грайсс.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 36 (8+12+12+4) — 22 (7+4+8+3).

Наши: Гурьянов (19.51/3/-1) — Наместников (17.50/0/0), Свечников (13.57/1/+1).

20 апреля. Даллас. American Airlines Center.