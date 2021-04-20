Марло побил рекорд Горди Хоу по количеству матчей в НХЛ

Форвард «Сан-Хосе» Патрик Марло вышел на лед в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Вегаса».

41-летний канадец проводит 1768-й матч в НХЛ. Таким образом, Марло побил рекорд Горди Хоу (1767) по количеству матчей в истории лиги.

Марло был выбран в первом раунде драфта-1997 под общим вторым номером «Сан-Хосе». В сезоне-2015/16 форвард вместе с «Шаркс» вышел в финал Кубка Стэнли.

1,768 games comes at you fast? ?

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Congrats on the record Patty — you earned it! pic.twitter.com/DMjmQZmSxU — Sharks Community (@sjscommunity) April 20, 2021

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