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Сегодня, 06:15

«Чикаго» по буллитам обыграл «Вегас»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Чикаго» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного буллита стал Тайлер Джонсон.

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов очков не набрал. В серии буллитов он не участвовал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вегас» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рэддиш — 10 (Лафферти), 16:01 — 1:0. Амадио — 11 (Теодор, Стивенсон), 17:39 — 1:1. Рэддиш — 11 (Лафферти, Курашев), 19:57 — 2:1. Мартинес — 3 (Стивенсон), 23:57 — 2:2. К. Джонс — 5, 25:03 — 3:2. Пачиоретти — 18 (Макнэбб, Стивенсон), 37:12 — 3:3.

Победный буллит: Т. Джонсон.

Вратари: Ланкинен — Томпсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (16+11+8+5) — 40 (15+9+14+2).

Наши: — - Дадонов (13.50/1/-1).

28 апреля. Чикаго. United Center. 19 660 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Чикаго Блэкхокс
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 81 53 28 114
2 Рейнджерс 81 51 30 108
3 Питтсбург 81 45 36 101
4 Вашингтон 80 44 36 100
5 Айлендерс 80 36 44 82
6 Коламбус 80 36 44 79
7 Нью-Джерси 80 27 53 63
8 Филадельфия 81 25 56 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 80 57 23 120
2 Торонто 81 53 28 113
3 Тампа-Бэй 80 50 30 108
4 Бостон 80 50 30 105
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 81 31 50 72
7 Оттава 80 32 48 71
8 Монреаль 81 21 60 53
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 80 56 24 118
2 Миннесота 80 51 29 109
3 Сент-Луис 81 49 32 109
4 Даллас 81 45 36 96
5 Нэшвилл 80 44 36 95
6 Виннипег 80 37 43 85
7 Чикаго 81 28 53 67
8 Аризона 81 24 57 55
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 80 50 30 110
2 Эдмонтон 80 47 33 100
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
4 Вегас 81 42 39 92
5 Ванкувер 80 39 41 89
6 Сан-Хосе 80 32 48 76
7 Анахайм 81 31 50 76
8 Сиэтл 79 26 53 58
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30.04
1.05
28.04 02:30
Рейнджерс – Монреаль
 3 : 4
28.04 02:30
Виннипег – Филадельфия
 4 : 0
28.04 03:30
Даллас – Аризона
 3 : 4 ОТ
28.04 03:30
Чикаго – Вегас
 4 : 3 Б
28.04 05:00
Сиэтл – Лос-Анджелес
 - : -
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Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 79 122
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 80 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 80 113
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 73 60
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 79 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 80 52
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 53 2.07
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

 62 2.18
Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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