«Чикаго» по буллитам обыграл «Вегас»

«Чикаго» выиграл у «Вегаса» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Автором победного буллита стал Тайлер Джонсон.

Российский нападающий «Голден Найтс» Евгений Дадонов очков не набрал. В серии буллитов он не участвовал.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Вегас» — 4:3 Б (2:1, 1:2, 0:0, 0:0, 1:0)

Голы: Рэддиш — 10 (Лафферти), 16:01 — 1:0. Амадио — 11 (Теодор, Стивенсон), 17:39 — 1:1. Рэддиш — 11 (Лафферти, Курашев), 19:57 — 2:1. Мартинес — 3 (Стивенсон), 23:57 — 2:2. К. Джонс — 5, 25:03 — 3:2. Пачиоретти — 18 (Макнэбб, Стивенсон), 37:12 — 3:3.

Победный буллит: Т. Джонсон.

Вратари: Ланкинен — Томпсон.

Штраф: 2 — 4.

Броски: 40 (16+11+8+5) — 40 (15+9+14+2).

Наши: — - Дадонов (13.50/1/-1).

28 апреля. Чикаго. United Center. 19 660 зрителей.