«Чикаго» запретил болельщикам команды приходить на матчи в украшениях из перьев. Все из-за индейцев

«Чикаго» выступил с заявлением по поводу атрибутики, которую можно использовать болельщикам команды.

Клуб заявил, что не будет пускать на домашние матчи и другие мероприятия болельщиков, которые носят на головах украшения из перьев. В «Чикаго» подчеркнули, что решение было принято после консультации с индейскими организациями. В заявлении отмечается, что головные уборы из перьев имеют священное значение в культуре коренных жителей США, право носить их получали только люди, которые заслужили уважение в племени.