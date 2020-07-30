«Чикаго» запретил болельщикам команды приходить на матчи в украшениях из перьев. Все из-за индейцев
15:36
«Чикаго» выступил с заявлением по поводу атрибутики, которую можно использовать болельщикам команды.
Клуб заявил, что не будет пускать на домашние матчи и другие мероприятия болельщиков, которые носят на головах украшения из перьев. В «Чикаго» подчеркнули, что решение было принято после консультации с индейскими организациями. В заявлении отмечается, что головные уборы из перьев имеют священное значение в культуре коренных жителей США, право носить их получали только люди, которые заслужили уважение в племени.
A note to our #Blackhawks Community pic.twitter.com/aKOFUKSBHd— Chicago Blackhawks (@NHLBlackhawks) July 29, 2020
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