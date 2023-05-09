«Чикаго» выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов после победы в драфт-лотерее

«Чикаго» выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов за первые 1,5 часа с момента победы в драфт-лотерее, сообщает Chicago Sun-Times.

Сегодня, 9 мая, стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023.

В том числе было продано более 500 абонементов новым покупателям.

Фаворитом драфта является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард, который набрал 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну».