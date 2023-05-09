«Чикаго» выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов после победы в драфт-лотерее
«Чикаго» выручил 2,5 миллиона долларов от продажи абонементов за первые 1,5 часа с момента победы в драфт-лотерее, сообщает Chicago Sun-Times.
Сегодня, 9 мая, стало известно, что клуб получил право общего первого выбора на драфте НХЛ-2023.
В том числе было продано более 500 абонементов новым покупателям.
Фаворитом драфта является 17-летний канадский форвард Коннор Бедард, который набрал 143 (71+72) очка в 57 играх за «Реджайну».
Положение команд
Футбол
Хоккей
Регулярный чемпионат
Плей-офф
|Второй раунд
|Счет в серии
|
Вегас - Эдмонтон
|2 - 1
|
Каролина - Нью-Джерси
|2 - 1
|
Даллас - Сиэтл
|1 - 2
|
Торонто - Флорида
Торонто - Флорида
0 - 3
|0 - 3
|Первый раунд
|
Торонто - Тампа-Бэй
|4 - 2
|
Вегас - Виннипег
|4 - 1
|
Колорадо - Сиэтл
|3 - 4
|
Нью-Джерси - Рейнджерс
|4 - 3
|
Эдмонтон - Лос-Анджелес
|4 - 2
|
Бостон - Флорида
|3 - 4
|
Даллас - Миннесота
|4 - 2
|
Каролина - Айлендерс
|4 - 2
Результаты / календарь
29.04
30.04
1.05
2.05
3.05
4.05
5.05
6.05
7.05
8.05
9.05
10.05
11.05
12.05
|9.05
|03:30
|
Эдмонтон – Вегас
|1 : 5
Новости