«Сент-Луис» переиграл «Чикаго». Барбашев забросил одну шайбу, Александров сделал голевую передачу

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«Сент-Луис» на выезде обыграл «Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. «Блюз» одержали четвертую победу подряд.

Российский нападающий «Сент-Луиса» Никита Александров отметился голевой передачей, а его одноклубник и соотечественник Иван Барбашев — голом.

«Чикаго» занимает 11 место в Западной конференции — 15 очков. «Сент-Луис» идет на 13-й строчке — 14 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Сент-Луис» — 2:5 (0:1, 2:3, 0:1)

Голы: Росен — 2 (Лейво, О`Райлли), 14:09 — 0:1. Кайру — 6 (Ледди, Барбашев), 25:12 — 0:2. Атанасиу — 4 (Доми, Кейн), 27:19 — 1:2. О`Райлли — 4 (мен.), 28:08 — 1:3. Атанасиу — 5 (бол., Курашев, Хайра), 29:35 — 2:3. Питлик — 1 (Александров, Аччиари), 31:37 — 2:4. Барбашев — 3 (Кайру), 46:55 — 2:5.

Вратари: Содерблум — Биннингтон.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 26 (7+10+9) — 35 (9+18+8).

Наши: — - Александров (10.31/1/+1), Барбашев (14.54/1/+2), Бучневич (15.18/2/0), Тарасенко (16.02/3/0).

17 ноября. Чикаго. United Center. 16284 зрителя.