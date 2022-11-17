«Оттава» обыграла «Баффало». Любушкин не набрал очков

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«Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Сэйбрз» потерпели седьмое поражение подряд.

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин сыграл 13 минут 25 секунд и отметился двумя бросками по воротам соперника.

«Баффало» с 14 очками идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Оттава» Занимает 15-ю строчку — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Уотсон — 1 (Сандерсон, Келли), 9:45 — 1:0. Томпсон — 12 (бол., Далин, Так), 26:41 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Сандерсон, Штюцле), 29:57 — 2:1. Дебринкэт — 5 (Джозеф, Хэмоник), 54:21 — 3:1. Штюцле — 6 (п.в., Холден), 59:19 — 4:1.

Вратари: Форсберг — Комри (Андерсон, 33:08, 57:46 — 58:45, 58:59 — 59:19).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 40 (14+14+12) — 30 (11+10+9).

Наши: — - Любушкин (13.25/2/0).

17 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13558 зрителей.