«Оттава» обыграла «Баффало». Любушкин не набрал очков
«Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Сэйбрз» потерпели седьмое поражение подряд.
Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин сыграл 13 минут 25 секунд и отметился двумя бросками по воротам соперника.
«Баффало» с 14 очками идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Оттава» Занимает 15-ю строчку — 13 очков.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Оттава» — «Баффало» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)
Голы: Уотсон — 1 (Сандерсон, Келли), 9:45 — 1:0. Томпсон — 12 (бол., Далин, Так), 26:41 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Сандерсон, Штюцле), 29:57 — 2:1. Дебринкэт — 5 (Джозеф, Хэмоник), 54:21 — 3:1. Штюцле — 6 (п.в., Холден), 59:19 — 4:1.
Вратари: Форсберг — Комри (Андерсон, 33:08, 57:46 — 58:45, 58:59 — 59:19).
Штраф: 18 — 14.
Броски: 40 (14+14+12) — 30 (11+10+9).
Наши: — - Любушкин (13.25/2/0).
17 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13558 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|16
|13
|3
|26
|2
|Айлендерс
|17
|11
|6
|22
|3
|Каролина
|16
|10
|6
|21
|4
|Рейнджерс
|17
|8
|9
|19
|5
|Филадельфия
|16
|7
|9
|17
|6
|Вашингтон
|18
|7
|11
|16
|7
|Питтсбург
|16
|6
|10
|15
|8
|Коламбус
|15
|5
|10
|11
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|16
|14
|2
|28
|2
|Торонто
|17
|9
|8
|21
|3
|Тампа-Бэй
|16
|9
|7
|19
|4
|Флорида
|16
|9
|7
|19
|5
|Детройт
|16
|7
|9
|18
|6
|Монреаль
|16
|8
|8
|17
|7
|Баффало
|17
|7
|10
|14
|8
|Оттава
|16
|6
|10
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|16
|9
|7
|20
|2
|Виннипег
|14
|9
|5
|19
|3
|Колорадо
|14
|8
|6
|17
|4
|Миннесота
|16
|7
|9
|16
|5
|Нэшвилл
|16
|7
|9
|15
|6
|Чикаго
|16
|6
|10
|15
|7
|Сент-Луис
|15
|7
|8
|14
|8
|Аризона
|15
|6
|9
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|17
|13
|4
|26
|2
|Лос-Анджелес
|18
|10
|8
|21
|3
|Сиэтл
|16
|8
|8
|19
|4
|Эдмонтон
|16
|9
|7
|18
|5
|Калгари
|15
|7
|8
|16
|6
|Сан-Хосе
|18
|6
|12
|15
|7
|Ванкувер
|17
|5
|12
|13
|8
|Анахайм
|16
|5
|11
|11
|17.11
|03:00
|
Оттава – Баффало
|4 : 1
|17.11
|03:30
|
Чикаго – Сент-Луис
|2 : 5
|17.11
|06:00
|
Эдмонтон – Лос-Анджелес
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|32
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|16
|28
|
|
Микко Рантанен
Колорадо
|14
|25
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|16
|15
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|17
|13
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|17
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|13
|1.96
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|11
|2.08
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|10
|2.10