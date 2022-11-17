Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 05:55

«Оттава» обыграла «Баффало». Любушкин не набрал очков

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

«Оттава» выиграла у «Баффало» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. «Сэйбрз» потерпели седьмое поражение подряд.

Российский защитник «Баффало» Илья Любушкин сыграл 13 минут 25 секунд и отметился двумя бросками по воротам соперника.

«Баффало» с 14 очками идет на 14-м месте в Восточной конференции. «Оттава» Занимает 15-ю строчку — 13 очков.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Оттава» — «Баффало» — 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Голы: Уотсон — 1 (Сандерсон, Келли), 9:45 — 1:0. Томпсон — 12 (бол., Далин, Так), 26:41 — 1:1. Ткачак — 7 (бол., Сандерсон, Штюцле), 29:57 — 2:1. Дебринкэт — 5 (Джозеф, Хэмоник), 54:21 — 3:1. Штюцле — 6 (п.в., Холден), 59:19 — 4:1.

Вратари: Форсберг — Комри (Андерсон, 33:08, 57:46 — 58:45, 58:59 — 59:19).

Штраф: 18 — 14.

Броски: 40 (14+14+12) — 30 (11+10+9).

Наши: — - Любушкин (13.25/2/0).

17 ноября. Оттава. Canadian Tire Centre. 13558 зрителей.

Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Оттава Сенаторз
0
Читайте также
Ушел из жизни автор уникального рекорда. Форвард сборной СССР забил 8 голов в одном матче
Главное — не уронить жену. Самый удивительный чемпионат мира
Профессор из США предрек РФ роль одной из стран-основательниц нового миропорядка
МВД задержало замглавы Херсонской области по делу об экономическом преступлении
Президент Украины Зеленский отказался от эвакуации населения для мотивации военных
СБУ объявила в розыск главу Чечни Рамзана Кадырова
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Александров набрал первое очко в НХЛ

«Сент-Луис» переиграл «Чикаго». Барбашев забросил одну шайбу, Александров сделал голевую передачу
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 16 13 3 26
2 Айлендерс 17 11 6 22
3 Каролина 16 10 6 21
4 Рейнджерс 17 8 9 19
5 Филадельфия 16 7 9 17
6 Вашингтон 18 7 11 16
7 Питтсбург 16 6 10 15
8 Коламбус 15 5 10 11
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 16 14 2 28
2 Торонто 17 9 8 21
3 Тампа-Бэй 16 9 7 19
4 Флорида 16 9 7 19
5 Детройт 16 7 9 18
6 Монреаль 16 8 8 17
7 Баффало 17 7 10 14
8 Оттава 16 6 10 13
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 16 9 7 20
2 Виннипег 14 9 5 19
3 Колорадо 14 8 6 17
4 Миннесота 16 7 9 16
5 Нэшвилл 16 7 9 15
6 Чикаго 16 6 10 15
7 Сент-Луис 15 7 8 14
8 Аризона 15 6 9 13
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 17 13 4 26
2 Лос-Анджелес 18 10 8 21
3 Сиэтл 16 8 8 19
4 Эдмонтон 16 9 7 18
5 Калгари 15 7 8 16
6 Сан-Хосе 18 6 12 15
7 Ванкувер 17 5 12 13
8 Анахайм 16 5 11 11
Результаты / календарь
7.11
8.11
9.11
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
17.11 03:00
Оттава – Баффало
 4 : 1
17.11 03:30
Чикаго – Сент-Луис
 2 : 5
17.11 06:00
Эдмонтон – Лос-Анджелес
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 32
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 16 28
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 14 25
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 16 15
Бо Хорват

Бо Хорват

Ванкувер

 17 13
Тэйдж Томпсон

Тэйдж Томпсон

Баффало

17 12
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 13 1.96
Коннор Хеллибак

Коннор Хеллибак

Виннипег

 11 2.08
Витек Ванечек

Витек Ванечек

Нью-Джерси

 10 2.10
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости