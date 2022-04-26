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Сегодня, 05:34

«Чикаго» обыграл «Филадельфию», у Проворова «-1»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
26 апреля. «Чикаго» — «Филадельфия» — 3:1.
Фото USA Today Sports

«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 3:1.

В составе «Блэкхокс» отличились Эрик Густафссон, Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт. У «Флайерз» гол на счету Кевина Хейса, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Чикаго» с 65 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 61 очком — на 15-й строчке «Востока».

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Чикаго» — «Филадельфия» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)

Голы: Густафссон — 2 (Тэйвз, Кубалик), 1:44 — 1:0. Тэйвз — 13 (Лафферти), 6:15 — 2:0. Хэйс — 10 (Лотон, Конекны), 8:03 — 2:1. Дебринкэт — 41 (Кейн, Маккейб), 47:45 — 3:1.

Вратари: Ланкинен — Сандстрем (56:30 — 59:09, 59:16).

Штраф: 10 — 12.

Броски: 33 (13+9+11) — 34 (14+7+13).

Наши: — - Замула (13.39/0/0), Проворов (30.17/2/-1).

26 апреля. Чикаго. United Center.

НХЛ
ХК Филадельфия Флайерз
ХК Чикаго Блэкхокс
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2 Рейнджерс 79 51 28 108
3 Питтсбург 80 45 35 101
4 Вашингтон 79 44 35 100
5 Айлендерс 79 35 44 80
6 Коламбус 79 36 43 79
7 Нью-Джерси 79 27 52 62
8 Филадельфия 80 25 55 61
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 79 57 22 120
2 Торонто 80 52 28 111
3 Тампа-Бэй 79 49 30 106
4 Бостон 79 49 30 103
5 Баффало 80 31 49 73
6 Детройт 80 31 49 72
7 Оттава 79 31 48 69
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2 Миннесота 79 51 28 109
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4 Нэшвилл 79 44 35 94
5 Даллас 79 44 35 93
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Тихоокеанский дивизион И В П О
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2 Эдмонтон 79 46 33 98
3 Лос-Анджелес 80 43 37 96
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8 Сиэтл 78 26 52 58
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26.04 03:00
Чикаго – Филадельфия
 3 : 1
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 78 118
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 79 115
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 79 111
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

 72 58
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 78 55
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 79 51
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 52 2.03
Якоб Маркстрем

Якоб Маркстрем

Калгари

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Фредерик Андерсен

Фредерик Андерсен

Каролина

 52 2.19
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