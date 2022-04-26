«Чикаго» обыграл «Филадельфию», у Проворова «-1»
«Чикаго» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Филадельфию» со счетом 3:1.
В составе «Блэкхокс» отличились Эрик Густафссон, Джонатан Тэйвз и Алекс Дебринкэт. У «Флайерз» гол на счету Кевина Хейса, защитник Иван Проворов завершил встречу с показателем полезности «-1».
После этого матча «Чикаго» с 65 очками занимает 14-е место в Западной конференции, «Филадельфия» с 61 очком — на 15-й строчке «Востока».
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Чикаго» — «Филадельфия» — 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)
Голы: Густафссон — 2 (Тэйвз, Кубалик), 1:44 — 1:0. Тэйвз — 13 (Лафферти), 6:15 — 2:0. Хэйс — 10 (Лотон, Конекны), 8:03 — 2:1. Дебринкэт — 41 (Кейн, Маккейб), 47:45 — 3:1.
Вратари: Ланкинен — Сандстрем (56:30 — 59:09, 59:16).
Штраф: 10 — 12.
Броски: 33 (13+9+11) — 34 (14+7+13).
Наши: — - Замула (13.39/0/0), Проворов (30.17/2/-1).
26 апреля. Чикаго. United Center.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|80
|52
|28
|112
|2
|Рейнджерс
|79
|51
|28
|108
|3
|Питтсбург
|80
|45
|35
|101
|4
|Вашингтон
|79
|44
|35
|100
|5
|Айлендерс
|79
|35
|44
|80
|6
|Коламбус
|79
|36
|43
|79
|7
|Нью-Джерси
|79
|27
|52
|62
|8
|Филадельфия
|80
|25
|55
|61
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|79
|57
|22
|120
|2
|Торонто
|80
|52
|28
|111
|3
|Тампа-Бэй
|79
|49
|30
|106
|4
|Бостон
|79
|49
|30
|103
|5
|Баффало
|80
|31
|49
|73
|6
|Детройт
|80
|31
|49
|72
|7
|Оттава
|79
|31
|48
|69
|8
|Монреаль
|80
|20
|60
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|79
|55
|24
|116
|2
|Миннесота
|79
|51
|28
|109
|3
|Сент-Луис
|80
|49
|31
|109
|4
|Нэшвилл
|79
|44
|35
|94
|5
|Даллас
|79
|44
|35
|93
|6
|Виннипег
|79
|36
|43
|83
|7
|Чикаго
|80
|27
|53
|65
|8
|Аризона
|79
|22
|57
|51
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|79
|49
|30
|108
|2
|Эдмонтон
|79
|46
|33
|98
|3
|Лос-Анджелес
|80
|43
|37
|96
|4
|Вегас
|79
|42
|37
|90
|5
|Ванкувер
|79
|38
|41
|87
|6
|Сан-Хосе
|79
|32
|47
|76
|7
|Анахайм
|80
|30
|50
|74
|8
|Сиэтл
|78
|26
|52
|58
|26.04
|03:00
|
Чикаго – Филадельфия
|3 : 1
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|78
|118
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|79
|115
|
|
Джонни Годро
Калгари
|79
|111
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|72
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|78
|55
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|79
|51
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|52
|2.03
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|62
|2.18
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|52
|2.19