Хедман: «Два Кубка Стэнли подряд — это тяжело. Серия из трех побед — еще сложнее»

Защитник «Тампы» Виктор Хедман поделился мнением о возможности команды выиграть третий Кубок Стэнли подряд.

«Два Кубка Стэнли подряд — это тяжело. Серия из трех побед — еще сложнее. Что касается нас, мы рады возможности посетить Белый дом. Мы собираемся навсегда остаться на этом кубке, но мы хотим создать новые воспоминания. Это то, к чему мы стремимся, и мы с нетерпением ждем начала следующей недели», — приводит слова Хедмана официальный сайт НХЛ.

Это первый визит «Тампы» в Белый дом. Из-за локаута был отменен сезон после первого чемпионского титула команды в сезоне-2003/04. Также «Лайнинг» не смогли посетить Белый дом после победы в 2020 году из-за пандемии коронавируса.